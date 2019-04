4 jaar cel voor massaproductie crystal meth

Twee mannen van 41 en 35 jaar zijn veroordeeld tot vier jaar celstraf omdat ze op grote schaal methamfetamine - bekend als crystal meth - hebben gemaakt in een loods in Zuidlaren in Drenthe. Toen de politie binnenviel in april 2018 waren de twee daar aanwezig. Ook vond de politie er een grote hoeveelheid van de chemische drugs en grondstoffen.

De rechtbank in Assen achtte beide mannen schuldig aan de productie en het voorhanden hebben van het spul, hoewel één verdachte ontkende en de ander zweeg over zijn betrokkenheid. Een derde verdachte heeft zelfmoord gepleegd toen hij in voorarrest zat.

Van één van de mannen is DNA gevonden op een handschoen die bij de productie is gebruikt. Het DNA van beiden is aangetroffen op een mondkapje dat in de huurauto van een van hen lag. Daar zaten ook sporen op van de grondstoffen die nodig zijn om crystal meth te maken.

De rechtbank wijst erop dat op grote schaal een zeer gevaarlijke en zeer verslavende drug is geproduceerd. Het spul heeft net als speed een sterke stimulerende werking, maar de effecten zijn sterker en duren langer.

De straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.