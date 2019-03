4 jaar cel voor fatale autocrash Anna Paulowna

De twintigjarige Siem B. uit Oudesluis moet vier jaar de gevangenis in voor het veroorzaken van een fatale autocrash, waarbij op 1 september afgelopen jaar kort na middernacht in Anna Paulowna drie jongens van vijftien en zestien jaar om het leven kwamen. Een meisje raakte zwaargewond. Daarnaast legde de rechtbank in Alkmaar B. woensdag een rijverbod van vijf jaar op.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden vijf jaar gevangenisstraf en een rijverbod van eveneens vijf jaar. De aanklaagster verweet B. „stoerdoenerij en roekeloosheid”. Ook zei ze dat hij als bestuurder van de auto de veiligheid van zijn vier jonge passagiers „volledig aan zijn laars had gelapt”. In het bloed van B., die zegt zich niets te kunnen herinneren, werden na het verkeersdrama sporen van drank en drugs gevonden.