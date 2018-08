3D-wapens maken is strafbaar in Nederland

Het zelf maken van plastic vuurwapens met 3D-printers is in Nederland een misdrijf. Ook het beschikbaar stellen van blauwdrukken waarmee zulke vuurwapens gemaakt kunnen worden, kan strafbaar zijn. Dat laat het Openbaar Ministerie desgevraagd weten naar aanleiding van de zaak rond een Amerikaans bedrijf dat blauwdrukken voor 3D-geprinte vuurwapens online wil publiceren.

De Amerikaanse rechter heeft vooralsnog een stokje gestoken voor de publicatie, maar het valt niet uit te sluiten dat deze binnenkort alsnog wordt toegestaan. Als de gegevens voor het maken van wapens op internet komen te staan, zijn ze ook vanuit Nederland te raadplegen.

Wie dit soort blauwdrukken publiceert, is volgens justitie mogelijk schuldig aan „het strafbaar uitlokken of medeplichtig zijn aan het vervaardigen en voorhanden hebben van die 3D-geprinte vuurwapens”, licht een woordvoerder toe. Of dat zo is, moet per geval worden bekeken.

Volgens de Amerikaanse wapenfanaat Cody Wilson, die achter het initiatief zit, is het tijd dat „het tijdperk van het downloadbare wapen” aanbreekt. Hij had door een schikking met het ministerie van justitie in Washington toestemming om de blauwdrukken vrij te geven waarmee mensen thuis een plastic wapen kunnen fabriceren. Op het laatste moment besloot een federale rechter de publicatie toch nog niet toe te staan.

Binnenkort volgt een hoorzitting in de rechtbank van Seattle. Diverse Amerikaanse staten vrezen de gevolgen van plastic vuurwapens, aangezien die veel moeilijker te traceren zijn. Er staan geen serienummers op, standaard metaaldetectoren slaan er niet op aan en om een vuurwapen aan te schaffen is het dan niet meer noodzakelijk om zaken met anderen te doen. Dat alles leidt er volgens de tegenstanders toe dat opsporing een stuk moeilijker wordt. Munitie zal de gebruiker wel nog steeds ergens moeten kopen.

Het is de vraag wat justitie in Nederland zou kunnen uitrichten om verspreiding van dit soort informatie te voorkomen. Zeker als publicatie in de VS wel zou worden toegestaan. Die hypothetische vraag kan het OM niet op voorhand beantwoorden. „Het vaststellen van strafbaarheid en vervolgbaarheid is steeds afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval”, zegt een woordvoerder.