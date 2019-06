3800 kilometer aan leidingen moet vervangen

In heel Nederland ligt 3025 kilometer aan zogeheten grijs gietijzeren gasleidingen. Daarnaast heeft ons land zo’n 775 kilometer aan leidingen van asbestcement. Die moesten in de komende jaren sowieso al worden vervangen, maar dat wordt versneld, zegt koepelorganisatie Netbeheer Nederland. Aanleiding is onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen naar een gasexplosie in Den Haag eind januari.

Tot in de jaren 80 werden leidingen van grijs gietijzer en asbestcement gebruikt, hoewel in ’‘steeds mindere mate’‘, aldus Netbeheer Nederland. Die leidingen kunnen dus in woonwijken van voor die tijd voorkomen. Sindsdien is Nederland overgestapt op leidingen van staal en kunststof. Die vormen 97,5 procent van het totale netwerk in Nederland. De resterende 2,5 procent moet nog worden vervangen.

Het vervangen van oude leidingen is in 2009 al begonnen. Ongeveer 3500 kilometer aan leidingen is sindsdien al vernieuwd, die met het hoogste risico het eerst. Dat zijn plekken waar de kans op scheuren het grootst is, bijvoorbeeld door trillingen van verkeer, door ouderdom van de leiding en door de grondsoort waar de leiding in ligt. Inmiddels zijn de meest riskante leidingen allemaal weggehaald.

Wat het vervangen kost, is moeilijk te zeggen, aldus Netbeheer Nederland. ’‘Onderhoud is wat netbeheerders doen, dit hoort erbij, het is onze corebusiness. Maar voor de kosten maakt het verschil of je in hartje Amsterdam speciaal een straat open moet leggen, of dat je midden op het platteland zit’’, aldus een woordvoerster.