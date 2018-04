Bij een schietpartij in zijn woonplaats Hoofddorp is een 38-jarige man gewond geraakt. Aan Graan voor Visch werd donderdagavond geschoten op een personenauto. Het slachtoffer liep verwondingen op aan zijn been. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie startte een zoekactie naar de dader, maar die is niet niet gevonden.

Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.