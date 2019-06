375.000 FNV-leden stemden over pensioen

37 procent van de FNV-leden heeft meegedaan aan het referendum over het pensioenakkoord. Dat zijn in totaal 375.823 stemmers, zo heeft een FNV-woordvoerster in Apeldoorn bekendgemaakt. In Apeldoorn neemt het ledenparlement van de vakbond zaterdag het definitieve besluit over het akkoord.

De uitslag van het referendum wordt pas meegedeeld als het parlement ‘ ja’ of ‘nee’ heeft gezegd. Zodoende kan het parlement zonder enige druk van buitenaf een eigen beslissing nemen, aldus de bondswoordvoerster. De 105 parlementsleden zijn afgezonderd van de buitenwereld.

Een groepje vakbondsleden dat tegen het akkoord is, is van heinde en verre naar Apeldoorn gekomen om hun geluid te laten horen. Volgens hen wordt ” het pensioenstelsel verkwanseld” en “de solidariteit uitgehold”. Ook zijn zij bang dat hun kinderen en kleinkinderen nog moeten werken “als het lichaam toe is aan rust.”