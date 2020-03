Op een schip in Amsterdam is eind februari 37 kilo cocaïne gevonden. Dat maakte de FIOD woensdag bekend. Het schip, dat was geladen met veevoeder, was afkomstig uit Brazilië. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De drugs zaten verstopt in rugzakken. Voor wie de cocaïne bestemd was is onduidelijk. De FIOD en Douane onderzoeken de zaak.