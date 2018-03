3600 kilo hasj in Spaanse Polder onderschept

Bij een grote actie tegen drugscriminaliteit is in de Spaanse Polder bij Rotterdam 3600 kilo hasj in beslag genomen. Acht personen zijn opgepakt.

De drugs zaten in een container die afkomstig was uit Libanon. Het speciale HARC-team van politie, douane, FIOD en het OM had enkele dagen voor de actie informatie gekregen dat een container zou worden afgeleverd in de Spaanse Polder.

Het spoor leidde naar een bedrijf aan de Thurledeweg dat opslagboxen verhuurt. Tijdens het lossen van de container greep het arrestatieteam in. Vijf werklui mochten na verhoor gaan. Een 60-jarige Nederlander en een 41-jarige en 71-jarige Libanees zitten nog vast. In het huis van de Nederlander in Rijswijk vond de politie twee vuurwapens.