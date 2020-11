36-jarige Leidenaar aangehouden om schietpartij Hoogersmilde

In het onderzoek naar een fatale schietpartij maandagavond in Hoogersmilde (Drenthe) heeft de politie een verdachte aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man uit Leiden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Hij werd woensdagochtend aangehouden in Leeuwarden.

Bij de schietpartij kwam een 32-jarige inwoner van Hoogersmilde om het leven. Het incident gebeurde op een camping aan de Jannes Brugginkweg. Er werden meerdere schoten gelost. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De politie zegt niet hoe ze de verdachte op het spoor is gekomen. Ook over de toedracht van het schietincident doet de politie nog geen mededelingen.