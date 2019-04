35e KunstRAI in Catalaanse sferen

Voor de 35e keer wordt in Amsterdam de KunstRAI gehouden. Ruim tachtig galerieën tonen schilderijen, beelden, fotografie, maar ook design en sieraden. Meer dan twintig deelnemende galerieën hebben naast hun stand ook een solostand, waar ze het werk van één kunstenaar uitlichten.

Ieder jaar mag een stad of streek uit het buitenland hun kunst en cultuur presenteren op de beurs. Dit jaar laten vijf galerieën uit Catalonië hun collectie zien op een speciaal daarvoor ingericht plein.

Ter gelegenheid van de 35e verjaardag is er donderdag een symposium over de vraag hoe de kunstwereld een jonger publiek kan bereiken, bijvoorbeeld door het gebruik van ‘influencers’. Dat zijn invloedrijke bloggers die via sociale media een grote, doorgaans jonge achterban bedienen.

Woensdag is de opening voor genodigden, van donderdag tot en met paasmaandag kan iedereen er terecht. De KunstRAI is een van de oudste kunstbeurzen ter wereld.