35 tips na vondst dode baby Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft de afgelopen week zo’n 35 tips binnengekregen over de dode baby die vorige week donderdag in de stad werd gevonden. Deze tips hebben nog niet geleid tot oplossing van de zaak.

De recherche doet nogmaals een dringende oproep aan de moeder om zich te melden. Het is nog onduidelijk of een professionele hulpverlener bij de bevalling was. Mensen die hier mogelijk iets van af weten worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.

De leden van het rechercheteam zijn verder op zoek naar vrouwen die de afgelopen week hadden moeten bevallen, maar nog niet met een baby zijn gezien. Ook willen de onderzoekers graag met mensen spreken die vrouwen kennen van wie het vermoeden bestaat dat ze zwanger waren, maar die dit ontkenden.

De vuilniszak met de stoffelijke resten van het jongetje lag al enige tijd in een plantenbak op de Antoine Platekade. Sectie op het lichaampje afgelopen weekend gaf nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak en omstandigheden. Er wordt nog verder forensisch onderzoek gedaan.