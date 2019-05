35 miljoen euro voor „iconische monumenten”

Twaalf Nederlandse monumenten met een grote cultuurhistorische waarde, waaronder Kasteel Amerongen en de Sint Jan Kathedraal in Den Bosch, krijgen 35 miljoen euro van het kabinet. Ze kunnen dat geld gebruiken voor investeringen in toegankelijkheid, duurzaamheid en het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers. Dat maakte minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) dinsdag bekend.

"In Nederland hebben we erfgoed waar we trots op mogen zijn. De meeste monumenten staan er goed bij", aldus Van Engelshoven. "Toch zien we dat grote monumenten extra aandacht nodig hebben om ze te kunnen blijven gebruiken, om ze te verduurzamen en om zo voor een breed publiek toegankelijk te maken. Ze zijn de parels van ons erfgoed en met een extra investering kunnen we de gebouwen geschikt maken voor de toekomst."

De grootste subsidie (7,5 miljoen euro) is voor het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, erna volgt Abdij Rolduc in Kerkrade (7 miljoen euro).