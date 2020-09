33-jarige man zwaargewond na frontale botsing in Rotterdam

Bij een frontale botsing tussen twee voertuigen in Rotterdam is zondagavond een 33-jarige Rotterdammer zwaargewond geraakt. Hij zat in een auto die rond 19.45 uur op de Zevenkampse Ring botste tegen een bestelbus.

De twee inzittenden van de bus raakten niet gewond. Zij bleken beide onder invloed. Omdat nog onduidelijk is wie er achter het stuur zat bij de aanrijding, werden ze allebei aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het gaat om een 33-jarige man uit Leerdam en een 48-jarige man uit Leiden.

De bestuurder van de auto raakte bij het ongeluk bekneld in zijn auto. De brandweer moest hem eruit knippen. Toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht, was hij wel bij bewustzijn en aanspreekbaar.