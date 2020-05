325 kilo cocaïne verstopt tussen Volkswagen Kevers

In een container geladen met Volkswagen Kevers uit Zuid-Amerika heeft de douane in de nacht van maandag op dinsdag 325 kilo cocaïne aangetroffen. Dat gebeurde in de Rotterdamse haven.

De 325 pakketten met verdovende middelen zaten verborgen in acht grote tassen.

Voor wie de auto’s in de container bestemd waren, is nog niet bekend. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, doet onderzoek naar de herkomst en de ontvangers van de drugs. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.