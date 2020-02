32 miljoen euro aan NS-uitkeringen WO II toegewezen

Van de ruim 6500 ingediende aanvragen voor een uitkering in het kader van de Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS zijn er inmiddels 4000 toegewezen. Aan die aanvragers is 32 miljoen euro uitgekeerd.

Tot dusver zijn 5000 aanvragen beoordeeld, meldt de Commissie Tegemoetkoming NS maandag.

Van de toegewezen aanvragen zijn er 600 afkomstig van overlevenden van de transporten. De andere uitkeringen zijn gedaan aan kinderen van overlevenden (ruim 3200) of aan weduwen of weduwnaars (ruim 160).

Ongeveer 700 aanvragen zijn afgewezen omdat volgens de commissie niet kon worden voldaan aan het uitkeringsreglement, bijvoorbeeld door het ontbreken van bewijzen of gegevens.

De regeling staat nog tot 5 augustus open. De Nederlandse Spoorwegen vervoerden in de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitse bezetter Joden, Sinti en Roma per trein naar concentratiekampen in het buitenland. Ook waren er transporten naar Westerbork, Vught of Amersfoort, met als eindbestemming concentratie- of vernietigingskampen. De NS bood in 2005 excuus aan voor de transporten.