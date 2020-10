32 meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het afgelopen etmaal is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen toegenomen met 32. Daarmee is het totaal aantal besmette mensen dat nu in een ziekenhuis wordt behandeld opgelopen tot 2147, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen nu 490 coronapatiënten, 11 minder dan een dag ervoor. Dat is inclusief twee patiënten die in Duitsland zijn. Daarnaast liggen er 419 andere patiënten op de ic’s, 12 minder dan zaterdag.

Buiten de intensive cares, op de verpleegafdelingen, liggen nu 1657 coronapatiënten, 43 meer dan gisteren.