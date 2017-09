32-jarige transgender dood in woning Arnhem

De dode die vrijdag werd aangetroffen in een woning in Arnhem is een 32-jarige transgender met vrouwelijke lichaamskenmerken. De politie heeft het onderzoek naar de identiteit nog niet afgerond, maar het slachtoffer is niet de bewoner van het pand aan de Van Oldenbarneveldtstraat.

De politie gaat uit van een misdrijf maar weet nog niet hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. Zaterdag wordt er sectie verricht op het lichaam.

Een bezoeker van de woning vond de dode en belde vrijdag de politie. Buurtgenoten lieten weten dat ze schoten hebben gehoord. De politie heeft daarvoor geen aanwijzingen gevonden. Getuigen wordt gevraagd om zich te melden om duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd.