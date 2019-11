In een loods in Wormerveer (Noord-Holland) heeft de politie dinsdag 3000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Er zijn drie mensen aangehouden, meldt de politie. Niet bekendgemaakt is of zij op het moment van de politie-inval aanwezig waren in het gebouw aan de Roode Wildemanweg.

De drie verdachten in Wormerveer zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.