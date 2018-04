3000 jaar oud paardengraf ontdekt

In de woestijn van Sudan is een bijzonder graf ontdekt: van een paard, dat 3000 jaar geleden met alle eer is begraven. Er liggen allerlei geschenken in het graf, zoals een sieraad, een bitje en een lap stof, mogelijk van een lijkwade. Er waren al eerder een paar paardengraven in het gebied gevonden, maar niet van zo lang geleden. Dat het paard bij zijn afscheid zo’n eerbetoon kreeg, betekent dat het erg belangrijk moet zijn geweest voor de mensen.

Een van de ontdekkers is archeologe Sarah Schrader van de Universiteit Leiden. In Tombos, een belangrijke archeologische vindplaats in de woestijn langs de Nijl, zocht zij naar graven van mensen. Onder het fundament van een inmiddels verdwenen piramide vond ze het paardenskelet. „Er was een schacht van zes meter diep. Helemaal bovenop, boven de mensen, lag het paard. De piramide is ongeveer 3500 jaar geleden gebouwd. Waarschijnlijk is hij toen gesloten, later heropend voor de begrafenis van het paard en daarna weer gesloten. Dat moet heel bewust zijn gedaan, als herdenkingsplek.”

Het is niet bekend waardoor de merrie is gestorven, maar haar lichaam was toen in redelijk goede staat. „Ze was vijftien jaar oud, wat vrij oud was. Ze had wat slijtsporen bij haar tanden, waar het bitje heeft gezeten. Ook had ze wat artritis in de rug en de schouders. Waarschijnlijk trok zij een wagen. Ze deed in elk geval geen zware arbeid”, zegt Schrader. „Die wagen kan het staatsievoertuig van een koning zijn geweest of de strijdwagen van een leger. Misschien was het een heilig paard. We weten het niet, maar waarschijnlijk was het paard wel van een machtig iemand. Niet iedereen kon zich een paard veroorloven, het was een statussymbool.”

De restanten van het paard waren in opvallend goede staat. Er ontbraken haast geen botten. Schrader vond zelfs wat delen van de vacht. Het ijzeren bitje was een van de oudste stukken ijzer ooit in Afrika.