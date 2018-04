3000 grazers dood in Oostvaardersplassen

In de afgelopen winter (december tot en met maart) is het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen met 2969 dieren afgenomen. Het grootste deel daarvan, 89 procent, werd afgeschoten. Dat maakte Staatsbosbeheer donderdag bekend.

In de maand maart, de maand waarin Staatsbosbeheer besloot dieren in het gebied bij te voeren, stierven in totaal 1155 grote grazers. Het ging om 958 edelherten, 157 paarden en 40 runderen. Daarvan werden 759 edelherten, 137 paarden en 37 runderen afgeschoten. „Allen dieren waarvan conditie en gedrag lieten zien dat ze het eind van de winter waarschijnlijk niet zouden halen”, aldus Staatsbosbeheer.

Daarnaast zijn in maart 199 edelherten, 20 paarden en 3 runderen een natuurlijke dood gestorven.

Het aantal van bijna 3000 dieren is voor Staatsbosbeheer nog een tussenstand, omdat de organisatie een ‘wintertelling’ volgt van december tot en met april. Wel is nu al duidelijk dat het aantal dode grazers nu al fors hoger is dan in de vorige winter. Toen stierven tussen december en mei ‘slechts’ 813 dieren.

De oorzaak daarvan is dat de vorige twee winters zacht waren en de afgelopen winter strenger, met veel regen in december en nog een vorstperiode in maart. „Ook was de populatie in het gebied groot als gevolg van de afgelopen zachtere winters”, aldus een woordvoerder. In het najaar werden er bij een telling circa 5230 grote grazers in het gebied waargenomen.

Over het beheer van de grote grazers in het gebied woedt een maatschappelijke discussie. Critici hekelen het feit dat de herten, konikpaarden en heckrunderen in de winter niet worden bijgevoerd en daardoor sterven. Vanwege de onrust besloot de provincie Flevoland in maart toch tijdelijk te gaan bijvoeren, om dieren door een extreem koude periode heen te helpen.