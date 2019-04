3000 extra studentenhuizen voor Den Haag

De gemeente Den Haag wil voor 2026 nog eens 3000 extra studentenhuizen realiseren. De wethouders Boudewijn Revis (wonen en stadsontwikkeling) en Saskia Bruines (onderwijs) melden dat ze het plan gaan uitvoeren om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar studentenhuisvesting in de stad. De 3000 huizen komen bovenop de 1900 studentenhuizen die er in Den Haag tot 2020 moeten bijkomen.

De gemeente neemt een aantal maatregelen om de bouw van huizen voor studenten aan te jagen. Zo wil Den Haag de samenwerking met onder meer studentenhuisvester DUWO en de Haagse instellingen voor hoger onderwijs verstevigen. Ook wordt gekeken of huisvesting van studenten mogelijk is in bouwprojecten die nu al worden ontwikkeld.

Voor de lange termijn gaat de gemeente onderzoeken welke gebieden geschikt zijn voor het bouwen van betaalbare studentenhuizen. Daarbij gaat het onder meer om gebieden rondom de stations.

Volgens de Monitor Studentenhuisvesting van Apollo zijn 29.900 studenten bij een Haagse onderwijsinstelling ingeschreven. De gemeente verwacht dat dit aantal de komende jaren verder toeneemt.