300 omwonenden op bijeenkomst Tata Steel

Zeker 300 omwonenden van Tata Steel zijn woensdagavond op een inwonersbijeenkomst in Wijk aan Zee geweest om zich te laten informeren over gezondheidsrisico’s rond het fabriekscomplex. De inwoners zijn bezorgd en willen vooral duidelijkheid. Sommigen zeggen last van hun keel te hebben of van prikkelende ogen.

Een man die al 35 jaar in de regio woont, zei dat het bedrijf harder moet worden aangepakt. Er wordt te veel getolereerd, stelt hij, en de boetes die Tata Steel krijgt opgelegd zijn „peanuts”. Net zoals dat je iedere keer een boete krijgt als je door rood rijdt, moet dat ook voor Tata Steel gelden bij iedere overtreding, meent hij.

Een inwoonster zei dat haar moeder vroeger al te maken had met de gevolgen van de staalfabriek. Voordat ze de was buiten kon ophangen, moest ze bijvoorbeeld eerst de waslijn van een stoflaag ontdoen, vertelde ze.

De provincie Noord-Holland organiseerde de bijeenkomst in Wijk aan Zee naar aanleiding van een kritisch rapport van het RIVM naar zogeheten grafietregens, stofwolken die over de omgeving waaien.