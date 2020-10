300 kilo illegaal vuurwerk gevonden in garage in Oeffelt

De politie heeft in het Brabantse Oeffelt bijna 300 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een garage van een woning aan het Brakels Eng. Een van de bewoners is aangehouden.

In de garage lagen nitraten en cobra’s. De partij vuurwerk werd gevonden nadat eerder op de dag hetzelfde soort vuurwerk bij een scholier werd ontdekt op een middelbare school in de buurt.

De politie vindt het ongehoord. „Dit is écht levensgevaarlijk, een garage vol bommen. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als het midden in deze woonwijk tot ontploffing was gekomen.”