300.000 euro extra voor hulp dieren minima in Amsterdam

Er komt meer geld beschikbaar voor minima in Amsterdam die met hun huisdier naar de dierenarts moeten. De komende drie jaren wordt elk jaar 100.000 euro bijgelegd vanuit het budget voor armoedebestrijding, meldt het Amsterdamse stadsbestuur. Daarmee is voor de regeling een half miljoen euro per jaar beschikbaar.

De regeling om minima tegemoet te komen in de kosten voor de dierenarts bestaat sinds 2016. In de afgelopen jaren is er steeds meer gebruik van gemaakt, waardoor de kosten zijn verdrievoudigd. Het Amsterdamse college vindt het belangrijk om de regeling door te zetten „zodat alle huisdieren de zorg krijgen die ze nodig hebben”.

Het beleid rondom de hulp wordt aangescherpt. Sommige behandelingen zonder acute medische noodzaak worden niet meer (volledig) vergoed. Zo blijft het mogelijk om ongeveer 3000 keer per jaar een dier te helpen met een bezoek aan de dierenarts.

De regeling wordt uitgevoerd door de Dierenambulance Amsterdam, die waardebonnen uitgeeft aan mensen met een stadspas. Ze kunnen daarmee bij veel Amsterdamse dierenartsen terecht.