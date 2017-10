30 miljoen voor minder medicijnresten in water

Om meer medicijnresten uit het water te zuiveren, krijgen waterschappen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu eenmalig 30 miljoen euro. Dat meldde staatssecretaris Sharon Dijksma donderdag aan de Tweede Kamer.

Het RIVM schat dat er jaarlijks in ons land minstens 140 ton medicijnresten en 30 ton röntgencontrastmiddelen in het water terechtkomen. De meeste medicijnresten in het water zijn door patiënten thuis uitgescheiden. Rioolwaterzuiveringsinstallaties halen gemiddeld 65 procent van de medicijnresten uit het water.

De komende jaren zal deze problematiek toenemen door de vergrijzing. Ouderen gebruiken meer medicijnen. Met de zorg-, farmaceutische en watersector probeert het ministerie de problemen aan te pakken.Er wordt bijvoorbeeld gekeken om minder, maar ook minder vervuilende medicijnen voor te schrijven. Ook worden meer overtollige medicijnen ingeleverd bij gemeenten.