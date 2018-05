30 maanden cel voor verkrachten vluchteling

Een 31-jarige man uit Eritrea is veroordeeld tot dertig maanden cel voor het verkrachten van een vrouw in een opvangcentrum voor vluchtelingen. De twee landgenoten kenden elkaar al twee jaar uit verschillende asielzoekerscentra, toen hij haar in oktober vorig jaar verkrachtte onder bedreiging van een mes.

De vrouw, die al eerder slachtoffer was van een verkrachting, werd door de Eritrese gemeenschap onder druk gezet om geen aangifte te doen, maar dat deed ze toch. Daarop werd ze verstoten uit die gemeenschap. „Zo word ik dubbel gestraft”, stelde ze in een verklaring die haar advocaat tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden voorlas. Ze woont inmiddels op een geheim adres.

De rechtbank in Utrecht neemt het de man kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid voor zijn daad neemt. De rechtbank heeft ook bepaald dat de man geen contact mag zoeken met het slachtoffer.

Tegen de man was vier jaar cel geëist.