30 maanden cel voor dodelijk ongeval Vlissingen

De 38-jarige Lukasz L. is veroordeeld tot dertig maanden cel voor een dodelijk ongeval op nieuwjaarsdag 2019 in Vlissingen. Ook krijgt hij een rijverbod van vijf jaar. Bij het ongeluk kwam een 24-jarige fietser om het leven. De uitspraak van de rechtbank Middelburg is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

„Door met een excessief hoge snelheid door een 30-kilometerzone te rijden, heeft verdachte in zeer hoge mate onvoorzichtig, onachtzaam, onnadenkend en ondeskundig rijgedrag vertoond”, aldus de rechtbank. Na het ongeluk was L. doorgereden.

De Poolse man ontkende dat hij het ongeval had veroorzaakt. Van het hele ongeluk weet hij niet veel meer, vertelde hij de rechtbank tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden. Maar wat hij wel nog weet, is dat hij er niets mee te maken heeft. De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat hij „op geen enkele manier verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn zeer grove verkeersgedrag en de ernstige gevolgen daarvan”.

L. woonde ten tijde van het ongeluk nog niet zo lang in Nederland. Daarvoor woonde en werkte hij in Groot-Brittannië, waar zijn gezin nog altijd verblijft. In Polen is hij al eens veroordeeld voor rijden onder invloed.