30 maanden cel geëist tegen lekkende ex-agent

Tegen voormalig rechercheur Rick V. (36) uit Zoetermeer is maandag in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf geëist van 30 maanden. Ook mag hij als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt tien jaar lang geen publieke functie hebben. V. zou informatie uit tientallen politiezaken in de regio hebben doorgespeeld, ook over grote zaken, zoals over motorclubs.

V. zocht in de politiesystemen naar informatie over personen, kentekens en adressen. Dat gebeurde tussen mei 2016 en oktober vorig jaar. De informatie speelde hij door naar zijn ‘vismaatje’ en stadsgenoot Melvin van de K. (32). Tegen hem is 24 maanden cel geëist.

Van de K. vroeg meerdere keren voor zichzelf informatie en ook meerdere keren namens Sebastiaan van der E. (47), ook een visser. Volgens het OM zou hij 16 maanden de cel in moeten.

Het zoeken begon volgens de voormalige agent, met achttien dienstjaren bij de politie, relatief onschuldig, binnen de privéomgeving. „Maar het werden steeds ‘zwaardere jongens’.” Hij zocht onder meer naar informatie over Jan Piet van R., de voormalige advocaat van No Surrender-oprichter Klaas Otto, die nu zelf terechtstaat voor onder meer het beïnvloeden van getuigen en witwassen. Bij huiszoeking bij Van R. werd een door hoofdverdachte V. geschreven briefje gevonden met informatie over hem uit de politiesystemen.

V. wist wel dat hij fout bezig was, maar hij had het idee dat hij er niet meer uit kon stappen. Hij koesterde zijn vriendschap met Van de K. ook, vertelde hij de rechter. Hij voelde zich heel rot en een loser, zei hij in tranen.

V. heeft naar eigen zeggen nooit geld ontvangen voor het zoeken, maar daar gelooft de officier van justitie helemaal niets van. Overigens maakt het voor de strafbaarheid van het feit niet uit of er geld is betaald of niet.

Van de K. kreeg wel geld, in totaal schat hij dat hij ongeveer 3000 euro heeft gekregen. Dat gebruikte hij voor zijn vier kinderen of om zijn moeder terug te betalen, van wie hij veel geld had geleend. Hoewel hij wel aan V. had laten weten dat hij veel geld kon krijgen voor de informatie, heeft hij hem er naar eigen zeggen nooit geld voor gegeven.