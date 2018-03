30 maanden cel geëist tegen ex-zorgdirecteur

Tegen een 73-jarige voormalig directeur van een thuiszorgorganisatie is in de rechtbank in Amsterdam een celstraf van dertig maanden geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van fraude met geld dat bestemd was voor de thuiszorg. Het zou om een bedrag van 1,4 miljoen euro gaan. Hij wordt ook verdacht van valsheid in geschrift en witwassen.

De ex-directeur zou jarenlang veel meer zorguren gedeclareerd hebben dan dat er daadwerkelijk gewerkt was. „Deze meneer heeft schaamteloos misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de zorgaanbieder in hem als zorgverlener had”, aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.