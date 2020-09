30 leerlingen en 5 docenten besmet op Spinoza Lyceum Amsterdam

Op het Spinoza Lyceum in Amsterdam zijn sinds begin van het schooljaar dertig leerlingen en vijf docenten besmet geraakt met het coronavirus. Dat bevestigt rector Jan Paul Beekman na berichtgeving in De Telegraaf.

De besmettingen zijn volgens de rector voornamelijk opgelopen buiten school, vermoedelijk op een aantal feestjes van leerlingen. Daarna heeft het virus zich binnen de schoolmuren verder verspreid.

„Sommige ouders hebben aangegeven hun kind toch naar school te sturen als ze lichte klachten hadden,” zegt de rector. In een brief aan ouders en leerlingen heeft hij opgeroepen geen enkel risico te nemen en leerlingen thuis te houden bij de minste klachten. Volgens de GGD houdt het lyceum zich goed aan de coronaregels en hoeft de school geen extra maatregelen te treffen.

Beekman maakt zich geen zorgen over het mogelijk dichtgaan van het lyceum. „Twee van de docenten komen maandag na hun quarantainetijd weer terug, de rest volgt in de loop van komende week. Bovendien kunnen we ook prima digitaal vanuit huis lesgeven.”