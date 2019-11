30 kilo vermoedelijke drugs verstopt in auto

Verstopt in een verborgen ruimte van een auto hebben agenten 30 kilo poeder, vermoedelijk cocaïne en/of heroïne, gevonden. De 21-jarige Schiedammer die de auto bestuurde is aangehouden.

De politie hield vrijdag een zogenoemde ondermijningsactie in het gebied Oude Maas, het gebied waar Barendrecht, Ridderkerk, Hoogvliet en Pernis onder vallen. Tijdens dit soort acties worden auto’s aan de kant gezet en doorzocht om wapens, drugs en crimineel verkregen geld van straat te halen.

Vrijdag zagen agenten op de A16 een auto die zij wilden controleren. In Schiedam werd de bestuurder staande gehouden, tijdens de controle stuitten de agenten op een verborgen ruimte met daarin de 30 kilo poeder. Volgens de politie doet de manier waarop het was verstopt en verpakt, vermoeden dat het gaat om cocaïne en/of heroïne. In het huis van de verdachte is ruim vierduizend euro contant geld gevonden en een stroomstootwapen.

Volgens verslavingszorgverlener Jellinek wordt voor cocaïne per gram tussen de 40 en 70 euro betaald en voor heroïne tussen de 20 en de 40 euro.