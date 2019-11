De politie heeft zaterdag dertig boetes uitgedeeld aan deelnemers aan een trouwstoet in Rotterdam voor hinderlijk en gevaarlijk gedrag in het verkeer. Het ging om bruiloftsgasten die op de stoep of midden op straat stonden geparkeerd.

De politie greep in na een melding over een trouwstoet die overlast veroorzaakte. De stoet reed vanuit de Walravenbuurt, over de Strevelsweg in de richting van Bloemhof.

De bekeurde deelnemers aan de stoet moeten gezamenlijk ongeveer 3000 euro betalen.