30 april mogelijk uitspraak „obermishandelaars”

De rechtbank in Praag doet waarschijnlijk op 30 april uitspraak in de zaak tegen de twee Nederlandse broers die verdacht worden van zware mishandeling van een ober in de Tsjechische hoofdstad. Deze week is de zaak op maandag en dinsdag behandeld.

Eigenlijk zou het woensdag verdergaan, maar omdat een getuige - een forensisch arts - niet kan, gaat de behandeling eind deze maand verder.

In het Tsjechische rechtssysteem wordt over het algemeen aan het einde van de behandeling de onderbouwing van de strafeis uitgesproken en komt de rechtbank dezelfde dag nog met een uitspraak. Het Openbaar Ministerie heeft al laten weten een straf tussen de tien en achttien jaar cel passend te vinden. De broers Armin N. en Arash N. worden verdacht van poging tot moord.

De advocaten van de mannen menen dat van een poging tot moord geen sprake is. Hun pleidooi gaat uit van zware mishandeling. Daar staat drie tot tien jaar gevangenisstraf op.

De mannen zitten sinds hun arrestatie in april vorig jaar in de cel.