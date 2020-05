30.000 euro cash gevonden in doos voor kattenvoer in Wekerom

De politie heeft zondag in Wekerom (Gelderland) 30.000 euro cash gevonden in een doos voor kattenvoer. Een 36-jarige man uit Leusden is opgepakt. Hij wordt verdacht van witwassen, aldus de politie.

Het geld werd door agenten aangetroffen bij een controle van de auto van de verdachten. Ze namen ook twee telefoons in beslag, waaronder een zogenoemde cryptotelefoon. Die worden vaak gebruikt door criminelen zodat de politie niet kan meeluisteren.

De 36-jarige verdachte kon de herkomst van het geld niet verklaren.