Het Openbaar Ministerie heeft dit jaar bijna 30.000 euro aan boetes uitgedeeld voor drugsbezit op Lowlands. De beboete festivalgangers hadden meer drugs op zak dan was toegestaan.

In totaal behandelde het OM ter plekke 85 strafzaken, vorig jaar waren dat er 62, aldus het OM. In totaal werd tijdens Lowlands 250 uur aan werkstraf opgelegd. Een van de verdachten was minderjarig en is daarom doorverwezen naar bureau Halt.