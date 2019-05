3 voortvluchtige mannen Suriname uitgeleverd

De drie voortvluchtige mannen die maandag op verzoek van Nederland in Suriname zijn aangehouden, zijn overgebracht naar Nederland en meteen na aankomst op Schiphol aangehouden. Suriname heeft ze als ongewenste vreemdeling het land uitgezet, meldde het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. Twee van hen zijn verdachten en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. De derde was al veroordeeld in een andere zaak.

Twee broers van 39 en 43 jaar, Mao en Mario R., worden verdacht van betrokkenheid bij liquidaties. Ze maken vermoedelijk deel uit van een criminele organisatie die zich richt op drugshandel en liquidaties. De twee hoofdverdachten van dit netwerk, Ridouan Taghi en Said Razzouki, staan op nationale en internationale opsporingslijsten. Ze worden in verband gebracht met een reeks liquidaties.

De derde man is de 30-jarig Alejandro P. Hij is eerder veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar wegens zijn betrokkenheid bij een gewelddadige maar mislukte moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R. in Diemen in 2015. Hij werd bij verstek veroordeeld, omdat hij toen al voortvluchtig was. Enkele medeverdachten kregen nog hogere celstraffen opgelegd, onder wie Naoufal (Noffel) F.

P. is na een verhoor door een rechter van het gerechtshof overgebracht naar een gevangenis om zijn opgelegde straf uit te zitten.