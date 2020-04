3 miljoen euro aan boetes voor misstanden in transportsector

Overheidsorganisaties hebben vorig jaar bedrijven uit de transportsector voor 3 miljoen euro aan boetes opgelegd. Het gaat om bedrijven die zich niet hielden aan de regels, zoals rij- en rusttijden, cabinerust en overbelading.

Daarnaast zijn ook 26 vergunningen van transportbedrijven ingetrokken, meldt de politie. Deze bedrijven mogen nu geen beroepsgoederenvervoer meer doen. Verder legden de controlerende instanties dertien keer een Last Onder Dwangsom (LOD) op wegens overbelading of vervoer zonder vergunning. Één transportonderneming moest de werkzaamheden per direct staken.