3 man gepakt voor miljoenendiefstal tablets

Wegens de diefstal van 46 pallets met Apple-apparatuur van een bedrijventerrein op Schiphol in december vorig jaar zijn drie verdachten aangehouden. De buit bestond uit telefoons en tablets met een waarde van ongeveer 7 miljoen euro.

De Koninklijke Marechaussee, die onderzoek doet naar de diefstal, meldde dinsdag dat de arrestaties vorige week woensdag plaatshadden. Het gaat om een 28-jarige man uit Hoofddorp, een 27-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige man uit Soest.

Tijdens de diefstal reden de verdachten met een vrachtwagen het bedrijventerrein op. Ze laadden de gereedstaande pallets in. Een gedeelte van de lading werd kort daarna aangeboden via internet en telefoonwinkels. Een deel is teruggevonden in een opslagloods in Delft.

De twee 27-jarige verdachten zitten nog vast. De 28-jarige is na verhoor weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.