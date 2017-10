3 jaar voor aanslag op huis Somalisch gezin

Een 22-jarige man uit Pannerden is vrijdag tot drie jaar cel veroordeeld voor de aanslag op de woning van een Somalisch gezin in zijn woonplaats. Hij plakte in december 2015 een vuurwerkbom op het raam naast de voordeur en stak die aan. Door de ontploffing raakte de woning in de Gelderse plaats zwaar beschadigd.

Ook hing de man pamfletten op met een foto van PVV-leider Geert Wilders, met daaronder de tekst: „Blank is beter. Eigen volk eerst! Allochtonen moeten weg hier! Dit is pas het begin!” Het gezin, dat jaren geleden naar Nederland vluchtte, voelde zich hierdoor niet langer veilig en is verhuisd.

De man heeft verklaard dat hij protest wilde aantekenen tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum, maar ontkent dat hij de bom heeft geplaatst. Hij zou posters hebben gemaakt die daarna door iemand anders bij de aanslag zijn gebruikt. Deze verklaring vindt de rechtbank in Arnhem echter ongeloofwaardig, gezien de getuigenverklaringen en het technisch bewijs.

Tegen de man was vijf jaar celstraf geëist. Maar de rechtbank vindt dat „kijkend naar de straffen die in zaken met een vergelijkbaar geweldsaspect worden opgelegd” te hoog.

In de zaak werd eerder ook een 21-jarige man opgepakt. Over zijn zaak moet nog een beslissing worden genomen.