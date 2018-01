3 jaar cel voor voorbereiden bomaanslag 2004

Een 48-jarige Servische man is woensdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk, voor het voorbereiden van een bomaanslag. De man had in Amsterdam een autobom in elkaar geknutseld die hij wilde gebruiken voor de liquidatie van een garagehouder in Rotterdam.

Dat de zaak nu pas voor de rechter is gekomen, komt omdat de man jaren spoorloos was. Er liep sinds eind 2004 een internationaal opsporingsbevel tegen hem en in 2016 is hij in Hongarije tegen de lamp gelopen.

De Serviër speelde volgens de rechter een belangrijke rol bij het aannemen van de opdracht en de voorbereiding van de bomaanslag. De bom bevatte twee pakketten van elk 500 gram springstof. Slechts een vijfde van die hoeveelheid is voldoende om een auto helemaal te laten ontploffen. „Het is evident dat de bom levensgevaarlijk was en een enorme ravage zou hebben aangericht als hij tot ontploffing was gekomen”, aldus de rechtbank.

De man zou de bom met anderen in elkaar hebben gezet. Zij zijn eerder al in hoger beroep tot 5,5 jaar cel veroordeeld.

De rechtbank heeft rekening gehouden met de lange tijd die sinds het begaan van de strafbare feiten is verstreken. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.