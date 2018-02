3 jaar cel voor doodrijden fietser Hulst

Een 48-jarige man uit Terneuzen die afgelopen juli dronken, onder invloed van medicijnen en zonder geldig rijbewijs een fietser in Hulst doodreed, is donderdag veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Ook heeft de man van de rechtbank in Middelburg een rijontzegging van tien jaar gekregen.

De man negeerde de fatale dag waarschuwingsborden voor gevaar. Ter plekke mocht het verkeer maximaal 30 kilometer per uur rijden, in verband met nieuw grind op de weg, maar hij reed harder en daarbij ook nog eens op een weg die alleen bedoeld was voor bestemmingsverkeer.

Uiteindelijk raakte de man de macht over het stuur kwijt en reed tegen de 60-jarige man aan die daar aan het fietsen was. Het slachtoffer overleed ter plekke.

Het was niet de eerste keer dat de man in de fout ging in het verkeer. Hij heeft een lange lijst moet verkeersboetes en veroordelingen.