Het gerechtshof in Leeuwarden heeft Walter van W. in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel en een rijverbod van vier jaar wegens het veroorzaken van een fataal auto-ongeluk in Loosdrecht op 16 maart 2016. Bij een botsing kwam een 19-jarige vrouw om het leven. Van W. zou in een race zijn verwikkeld met zijn zoon, maar hiervoor ziet het hof te weinig bewijs. Zoon Casper kreeg een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging opgelegd.