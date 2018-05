3 jaar cel voor dodelijk ongeval Assendelft

Een 27-jarige man uit Zaandam moet drie jaar de cel in en vijf jaar zijn rijbewijs inleveren omdat hij in oktober in Assendelft een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt. De officier van justitie had vier jaar cel geëist.

Fatih K. botste met zijn auto frontaal op die van het slachtoffer, een 41-jarige vrouw, toen hij inhaalde op een plek waar dat niet mocht.

De rechtbank in Alkmaar stelt dat de man geen roekeloos rijgedrag in juridische zin kan worden verweten. Zeker is wel dat hij te hard reed, de dubbele doorgetrokken streep negeerde en had gedronken.

De man moet ook nog een jaar uitzitten van een eerdere straf wegens gevaarlijk verkeersgedrag, waarvoor hij ten tijde van het ongeluk in een proeftijd liep.