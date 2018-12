3 jaar cel voor advocaat om drugs en wapens

De op het foute pad geraakte Brabantse advocaat Bart V. (45) is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, wegens handel in drugs en vuurwapens. De verdediging vond de vervolging onterecht en sprak van een oneerlijk proces, omdat er een undercover-agent was ingezet die V. zou hebben uitgelokt. Maar de rechtbank in Rotterdam schoof dit verweer van de advocaten van tafel.

Het onderzoek begon in 2016, toen er vermoedens waren dat de advocaat een rol speelde in een crimineel netwerk. In totaal waren er zes verdachten in deze zaak. V. werd in juli 2017 opgepakt.

De rechtbank stelt dat V. heeft opgetreden als makelaar in de onderwereld door samen met anderen hennep en wapens te verkopen. Hij deed dit ogenschijnlijk met het grootste gemak, waarbij hij zijn speciale positie als advocaat misbruikte. Zo kon van hem, als advocaat, de telefoon niet zomaar worden getapt en beschikte hij over een crimineel netwerk vanwege zijn beroep.

V. was ooit strafpleiter in Breda en werd geschorst wegens wanbeleid. Volgens hem kwam dat onder meer door zijn verslaving aan drank en drugs.