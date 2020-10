3 jaar cel en tbs geëist voor plaatsen vuurwerkbom aan huis ex

Tegen een 21-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg is dinsdag een celstraf van drie jaar en tbs met voorwaarden geëist voor het plaatsen een zware vuurwerkbom aan het ouderlijk huis van zijn ex-vriendin. Door de explosie raakte de hele voordeur, inclusief kozijn, van het huis vernield, de bewoners bleven ongedeerd.

Direct na de ontploffing werd al naar de ex-vriend van de dochter gewezen. Er had namelijk al een reeks van incidenten en bedreigingen plaatsgevonden.

Op de bewuste 6 november vorig jaar reed Dave L. met een vriend naar het huis van zijn vroegere vriendin. De vriend bevestigde met ducttape de vuurwerkbom aan de voordeur en stak deze aan. Hij is eerder hiervoor al tot 18 maanden cel veroordeeld. Hij vertelde toen dat hij met L. was meegegaan omdat hij daar 2000 euro voor zou krijgen.

In het onderzoek naar L. is gebleken dat hij verstandelijk beperkt is, erg veel drugs en alcohol gebruikt en mogelijk een persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline en antisociale trekken. Hij heeft geen inzicht in zijn handelen en kan impulsen slecht reguleren. Het recidiverisico wordt door deskundigen hoog ingeschat, daarom is tbs met voorwaarden geëist. Ook vroeg de officier van justitie een contactverbod met de slachtoffers.

De rechtbank in Utrecht doet over twee weken uitspraak.