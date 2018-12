3,5 jaar cel voor stelselmatige uitbuiting

Voor de jarenlange stelselmatige en gewelddadige uitbuiting van een man heeft een 53-jarige inwoner van Delfzijl 3,5 jaar gevangenisstraf gekregen. Het slachtoffer moest negen jaar lang alle werkzaamheden doen in een café terwijl de verdachte zich diens uitkering toeëigende. Hij is eveneens veroordeeld voor de beïnvloeding van een getuige.

Twee andere verdachten in de omvangrijke zaak over arbeidsuitbuiting, mishandeling, verduistering en de grootschalige teelt en handel van hennep hoeven niet terug de cel in. De rechtbank in Groningen legde de 56-jarige broer van de hoofdverdachte en diens 30-jarige zoon vijftien maanden cel op, waarvan zeven voorwaardelijk, wegens drugshandel, het beïnvloeden van getuigen en wapenbezit. Omdat die straf de duur van hun voorarrest niet overschrijdt, komen ze vrij.

De rechtbank erkende dat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek naar de zaak, maar stelt dat die zijn hersteld of niet zo ernstig waren dat dat consequenties zou moeten hebben.