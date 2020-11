3,5 jaar cel voor man bij wie ruim 12 miljoen euro in huis lag

De 36-jarige Iakli I., bewoner van een woning in Eindhoven waar op 1 mei ruim 12,5 miljoen euro cash geld is gevonden, moet 3,5 jaar de gevangenis in wegens witwassen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald. Niet eerder is zoveel geld in een huis gevonden.

De straf is ook opgelegd voor het bezit van een vuurwapen. In het huis werden onder meer nog een wapen en meer dan een kilo cocaïne gevonden. Van het bezit daarvan is de 36-jarige vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had zes jaar gevangenisstraf geëist voor het bezit van het geld, de drugs en de wapens.

Volgens de rechtbank heeft I. enkele maanden in de woning het geld beheerd en bewaakt. Hij werd hiervoor aangestuurd door een persoon van wie alleen de Encrochat-naam bekend is. Deze persoon gaf volgens de rechtbank ook opdrachten aan I. om geld te geven aan anderen. In het onderzoek is niet bekend geworden wie de andere betrokken personen zijn.

De advocaat van I. had twee weken geleden om vrijspraak gevraagd. I. vertelde tijdens de zitting van niets te hebben geweten. Hij verklaarde dat hij dakloos was en via-via mensen had ontmoet die hem aanboden gratis in de woning te verblijven. Voorwaarde was wel dat niemand mocht weten waar hij zat. Hij mocht niet alleen naar buiten en als er mensen langskwamen, moest hij op zijn slaapkamer blijven. Van het geld, dat in een verborgen ruimte in de woning is aangetroffen, wist hij naar eigen zeggen niets. Ook zei I. dat hij de drugs en de wapens nooit in het huis had gezien. De geldtelmachine die ook in de woning was aangetroffen, had hij naar eigen zeggen ook nooit in werking gehoord of gezien. Uit onderzoek is gebleken dat in de periode dat I. in de woning verbleef in de geldtelmachine ruim 200.000 biljetten zijn geteld.