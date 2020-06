3,5 jaar cel geëist om kinderporno op het darkweb

Tegen de 36-jarige Martijn Z. uit Haaksbergen is 3,5 jaar cel geëist omdat hij webmaster van chatboxen voor porno met jongetjes is geweest. Het Openbaar Ministerie beschuldigt Z. ervan dat hij zeker 12.000 afbeeldingen op meer dan honderd gegevensdragers had.

Tegen zijn 31-jarige broer Michiel werd vorige week voor de rechtbank in Rotterdam drie jaar geëist. Hij zou zelf kinderporno hebben gemaakt met jonge meisjes en had volgens het OM "een enorme voorraad" van 519.000 foto's en ruim 34.000 films met kinderporno in zijn bezit.

Wat betreft het OM is de oudste broer leider van een criminele organisatie. Zijn nickname op het darkweb was wereldwijd bekend bij de politie. Toen de politie in zijn huis binnenviel, werd hij op heterdaad betrapt terwijl hij was ingelogd op een chatsite en forum over kinderporno met jongetjes.

De kinderporno betreft films en foto's van seks met en foto's van jongens tussen de 1 en 14 jaar, van wie de meesten 6 tot 12 jaar oud waren. Volgens het OM heeft Z. "een spoor van slachtoffers nagelaten, die hun hele leven slachtoffer blijven".

Uitspraak op 14 juli.