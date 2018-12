2e verdachte mislukte moord spyshop spoorloos

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat er twee mensen betrokken waren bij de moordpoging op 28 augustus voor de deur van een spyshop in Amsterdam. Een van de verdachten, de 54-jarige Marcel S., zit sinds eind augustus vast maar de tweede verdachte, vermoedelijk de chauffeur, is nog spoorloos.

Dat bleek dinsdag bij een niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Amsterdam. De verdachten hadden het voorzien op de bedrijfsleider van Spy City, een winkel waar onder meer afluisterapparatuur wordt verkocht. Het motief is niet bekend, S. houdt zijn mond.

Aanvankelijk waren drie personen aangehouden in en bij een woning in de wijk Slotermeer, maar twee van hen kwamen weer vrij. In het huis vond de politie een geweer dat vermoedelijk is gebruikt bij de aanval. Er zat bloed op van het slachtoffer.

Volgens de officier van justitie is het slachtoffer onder vuur genomen met een AK47 en werd hij met het wapen op zijn hoofd geslagen toen hij eenmaal op de grond lag. Mogelijk haperde het wapen. De man raakte zwaargewond en lag enkele weken in coma. Zijn herstel gaat moeizaam, zei de aanklaagster.