29 solliciteren op burgemeesterspost Amsterdam

Bij de provincie Noord-Holland zijn 29 sollicitaties binnengekomen op de vacature voor burgemeester van Amsterdam. Negen brieven zijn afkomstig van een vrouw, heeft commissaris van de Koning, Johan Remkes, laten weten aan de gemeenteraad.

Van de kandidaten werken of werkten vier personen fulltime in het (lokaal) openbaar bestuur. Achttien personen doen iets anders en zeven sollicitanten hebben geen functie of deze is onbekend. Remkes gaat ervan uit dat de nieuwe burgemeester op 5 juli wordt benoemd.

De vacature volgt na het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan in oktober. Op dit moment neemt Jozias van Aartsen de post waar. De nieuwe gemeenteraad stelde vorige maand een profiel vast, waaraan de nieuwe eerste burger moet voldoen. Zo moet de burgemeester een ervaren bestuurder zijn, iemand met humor en relativeringsvermogen en een boegbeeld en belangenbehartiger. Ook spraken meerdere partijen hun voorkeur uit voor een vrouw.

De kandidaten konden tot afgelopen maandag reageren. De komende tijd vinden er gesprekken plaats met de commissaris van de Koning. Een vertrouwenscommissie met leden uit de gemeenteraad maakt vervolgens een selectie. De procedure is volstrekt vertrouwelijk. Remkes drukte de raad vorige maand op het hart dat het lekken van informatie over kandidaten strafrechtelijke gevolgen kan hebben.